Scuola Vivarini a Murano, 165 mila euro per coperture e palestra

Approvato in giunta il progetto di risanamento e impermeabilizzazione delle coperture della scuola secondaria di primo grado "Vivarini" a Murano, comprendente la fattibilità tecnico economica, e l'adeguamento della pavimentazione della palestra.

I lavori

«Si tratta di un’opera di ristrutturazione dal valore di 165 mila euro - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto -. Negli scorsi mesi, a causa di abbondanti piogge, si sono verificate infiltrazioni nella copertura del complesso scolastico. Dopo aver già approvato lo scorso marzo i lavori per il cambio dei serramenti e aver pianificato la realizzazione di una nuova pavimentazione della palestra, abbiamo quindi ritenuto di aumentare lo stanziamento per procedere con i lavori di impermeabilizzazione della copertura piana della palestra, per una superficie totale di 530 metri quadrati, di rifacimento della terrazza a lato dell’auditorium, e di impermeabilizzazione e ripassatura della copertura del tetto dell’edificio lato laguna, per un totale di circa 1.120 metri quadri».