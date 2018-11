E-Distribuzione a Castello, tecnici intervenuti per migliorare il servizio elettrico

I tecnici di E-Distribuzione, società del gruppo Enel per la gestione della rete di media e bassa tensione, hanno da poco concluso un importante intervento di evoluzione tecnologica della cabina “9” al civico 3622 di Castello che migliorerà qualitativamente il servizio alla clientela del Sestriere e la performance complessiva della rete, sia in condizioni normali che in caso di potenziale disservizio. L’area interessata dai lavori è stata quella compresa tra Campo de la Bragora, Sant'Antonin, campiello del Piovan e riva degli Schiavoni.

L'intervento

«L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete - sottolinea Carla Falchi, responsabile E- Distribuzione zona di Venezia - è un elemento fondamentale per assicurare un livello di qualità del servizio innovativo e sostenibile in linea con le aspettative dei cittadini. L’intervento rientra in un programma più vasto di miglioramento della qualità del servizio e affidabilità della rete elettrica». È finalizzato a migliorare l’affidabilità degli impianti e a prevenire disservizi imprevisti, che come tali possono verificarsi in un qualsiasi momento dell’anno e creare danni anche ingenti a cicli produttivi e attività commerciali, e ha previsto anche l’installazione di apparecchiature tecnologicamente avanzate, che permetteranno a questo importante nodo di rete di reagire in modo automatico ad eventuali disturbi, assicurando così una elevata qualità del servizio. La cabina inoltre sarà d’ora in poi gestita da remoto senza la necessità di interventi da parte dei tecnici di pronto intervento di E-Distribuzione.

Contatti

E-Distribuzione ricorda in linea generale alla clientela che per ricevere maggiori informazioni è possibile sempre contattare il numero verde 803.500, attivo 24 su 24 tutti i giorni della settimana, inviare un sms al numero 32020401500, consultare il sito www.e-distribuzione.it, o utilizzare l'apposita app per smartphone. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione.