«La vita è un sogno che deve essere rispettato»: intervista ad Antonio Boldrin, sopravvissuto ad Auschwitz-Birkenau | VIDEO

Antonio Boldrin ha mani nodose e occhi colmi di ricordi. Un'eleganza e un portamento impeccabili, che non smettono di essere tali nemmeno quando racconta la sua terribile esperienza nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Nato a Stra nel 1923, a 21 anni viene deportato nel lager polacco, dove viene assegnato al Sonderkommandos.

«I Sonderkommandos erano gruppi speciali adibiti al funzionamento delle camere a gas e dei forni crematori, che periodicamente, dopo 90 giorni, venivano sterminati e sostituiti per preservare il segreto circa le attività che andavano a svolgere», racconta Antonio.

La sua permanenza nel campo di sterminio dura circa un anno, durante il quale vede atrocità inenarrabili. Una in particolare sembra segnarlo più delle altre: «Ricordo una zingara che parlava italiano, aveva due bambini. Ci salutavamo solo con gli occhi, di più non si poteva. Un giorno prese i suoi due bimbi e li mandò da me, per cercare di salvarli. Si avvicinarono, ma quando due tedeschi presero la loro mamma, subito tornarono da lei: fu la loro fine. Dopo un'ora e mezza andai a tirarli fuori dalla camera a gas, tutti e tre abbracciati.»

Antonio vive il periodo della reclusione con estrema disperazione, aggrappandosi solamente alla speranza di riabbracciare la moglie Maria, all'epoca in attesa del loro primo figlio. Ma non c'era solo sconforto: nel lager riesce, infatti, a stringere forti legami di amicizia anche con altri detenuti, tra i quali Primo Levi e Liliana Segre.

Boldrin verrà liberato nel 1945 ma per i 60 anni successivi non riuscirà mai a parlare della sua esperienza.

Oggi, a 97 anni, racconta la sua storia nelle scuole, ai ragazzi. A coloro che lo ascoltano mostra la piastrina di riconoscimento che porta sempre con sé, recante il numero identificativo 40481.

Per Antonio la vita è un sogno che deve essere rispettato, e il rispetto lo si osserva soprattutto ricordando ciò che accadde, affinché non si commettano nuovamente gli stessi errori.