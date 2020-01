Tanti ospiti nelle giornate-evento di M9: intervista a Stefano Polato, chef degli astronauti | VIDEO

Nello spazio – incontri a pochi passi dalla Luna è il titolo della rassegna di conferenze che si terrà in sei giornate, tra febbraio ed aprile, al Museo del Novecento M9 di Mestre. I nomi: Paolo Nespoli, Daniele Bossari, Sara Buson, Fabio Massimo Iaquone, Patrizia Caraveo, Luca Perri, Leo Ortolani, Adrian Fartade, Stefano Polato, Giò Alajmo, la nuova guida Lonely Planet Universo.

Per anticipare il festival, collaterale all’esposizione temporanea Lunar City, sono venuti in visita a Mestre lo chef degli astronauti Stefano Polato e il videoartista Fabio Massimo Iaquone, autore di un'istallazione che sarà visitabile a febbraio. «M9 non è soltanto un museo da visitare, ma è un museo da vivere», dice il presidente della Fondazione di Venezia Giampietro Brunello.