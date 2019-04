Rotonda intitolata a Maria Luigia Leitenberger, madre del volontariato veneziano

Approvata martedì dalla giunta l'intitolazione di una rotonda a Maria Luigia Leitenberger, infermiera e assistente sanitaria ricordata per il suo impegno nella formazione del personale e per aver messo le basi del volontariato organizzato a Venezia. È scomparsa esattamente dieci anni fa, il 9 aprile del 2009.

Vite da testimoni

«È l’undicesima donna alla quale viene intitolata una piazza, una via, una rotonda – commenta l’assessore alla Toponomastica Paola Mar –. Una scelta dettata dalla volontà di testimoniare in modo concreto figure di donne che nel silenzio, con la loro vita, le loro azioni, i loro successi e il loro impegno sociale per gli altri, come nel caso di Leitenberger, hanno reso lustro a Venezia e all'Italia».

La altre intitolazioni

Leitenberger arriva dopo Chiara Silvia Lubich, fondatrice del "Movimento dei Focolari", Eunice Kennedy, fondatrice di "Special Olympics", è seguita quella a Maria Boscola, la regina del remo, Lyde Posti Cuneo, presidente della sezione provinciale dell’Aism, Ondina Valla, prima campionessa olimpionica italiana che conquistò l’oro sugli 80 metri ostacoli a Berlino nel 1936, Maria Bellisario, una delle più illuminate imprenditrici italiane. E ancora Marie Curie, prima donna a insegnare alla Sorbona di Parigi, Norma Cossetto, studentessa italiana uccisa da partigiani, Edith Stein, donna di origine ebraica convertita al cattolicesimo e martire della Shoah, e Tina Anselmi, più volte deputata della Dc e, nel 1976, prima donna ministro della Repubblica italiana: la strada a lei intitolata incrocia proprio la rotonda che prenderà il nome di Maria Luigia Leitenberger.