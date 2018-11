Chirurgia in diretta video da Portogruaro: operazioni sugli schermi da 5 continenti

Intervento chirurgico in diretta video dall'ospedale di Portogruaro. Verrà eseguito giovedì in occasione di un congresso mondiale di medicina a Roma. A svolgerli saranno specialisti di fama internazionale tra cui il dottor Francesco Fidanza e la propria equipe. Oltre all'Ulss4 ci saranno dirette televisive da 5 continenti.

Lo specialista del territorio

Il coinvolgimento del dottor Fidanza in questo evento non è casuale: nell’ambito della tecnica laparoscopica vanta un’esperienza pluriennale, così come dell’evoluzione dell’utilizzo della stessa in 3D, tanto che allo stato attuale la qualità di questa metodica può essere equiparata alla precisione della chirurgia robotica.

Eventi in contemporanea

Giovedì 29 e venerdì 30 novembre il congresso di chirurgia dell’apparato digerente si svolgerà all’Auditorium del Massimo a Roma. Da quasi un trentennio si caratterizza per essere uno dei più prestigiosi eventi di studio e di aggiornamento in ambito chirurgico. Al meeting partecipano infatti chirurghi da tutto il mondo per discutere di nuove tecniche, di ultime frontiere tecnologiche, di novità scientifiche, attraverso varie sessioni lavoro che consistono in tavole rotonde, “live surgery” e simposi. La chirurgia in diretta sarà il fiore all’occhiello dell’evento con una vera e propria maratona di videochirurgia sviluppata in 2 giornate, con oltre 100 collegamenti video. I partecipanti potranno assistere fino a 15 interventi in contemporanea proiettati su vari maxi schermi.