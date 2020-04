Le iscrizioni al concorso "Artefici del Nostro Tempo" sono prorogate fino a domenica 14 giugno

Le iscrizioni alla seconda edizione del concorso Artefici del Nostro Tempo sono prorogate fino alle ore 23.59 di domenica 14 giugno.

Dal prossimo 15 maggio, inoltre, sarà ammessa l'iscrizione al concorso anche solo allegando la scansione fronte/retro della Carta d’Identità o della Patente di Guida o del Passaporto senza l'utilizzo dello SPID.

I giovani artisti che vorranno partecipare al concorso bandito dal Comune di Venezia per promuovere la creatività giovanile, sono invitati a rispondere all’interrogativo “How will we live together? Come vivremo insieme?”, titolo della prossima Biennale Architettura 2020, attraverso design del vetro, fotografia, fumetto, pittura, poesia visiva, videoclip musicali e street-art.

La partecipazione al concorso è gratuita e le opere vincitrici per ogni specialità saranno accolte nel Padiglione Venezia della prossima Biennale Architettura. Per tutte le opere selezionate, inoltre, vi sarà la possibilità di essere esposte in prestigiose sedi culturali cittadine e pubblicate in un catalogo che sarà distribuito in occasione di una grande mostra collettiva. Ai primi tre classificati per ogni categoria in concorso sarà assegnato anche un premio monetario.

Le integrazioni al bando, i termini di partecipazione, il link al modulo d’iscrizione ed ogni altra informazione si possono trovare sul sito del Comune.

Informazioni in merito possono inoltre essere richieste al Contact Center del Comune di Venezia - al numero gratuito 041.041 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 - e attraverso la piattaforma di servizi on-line DIME.

Domanda di partecipazione al bando

Bando di partecipazione con integrazioni

Vademecum Bando