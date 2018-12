L'isola del Natale, scoperto il calendario di appuntamenti al Lido e Pellestrina

Si è aperto sabato al parco delle Quattro fontane, al Lido, con una giornata densa di tanti eventi di varia natura, sia per i grandi che per i più piccoli, il ricco calendario degli appuntamenti proposti, fino al 16 dicembre, dalla seconda edizione de “L'Isola del Natale”, promossa, nell'ambito de “Le Città in Festa” dalla Pro Loco del Lido e Pellestrina. Un programma all'insegna non solo del divertimento, delle serenità e della solidarietà, ma anche del rispetto dell'ambiente. È “green”, infatti, anche la pista di pattinaggio inaugurata sabato pomeriggio: il fondo realizzato con materiale sintetico, che non ha necessità né di acqua né di corrente elettrica.

Gli eventi

L'inaugurazione della pista, avvenuta alla presenza del prosindaco del Lido Paolo Romor, dell’assessore Michele Zuin e del presidente della Municipalità Danny Carella, è stato solo uno degli eventi proposti oggi. La giornata è iniziata presto con l'apertura dei mercatini a tema natalizio (dedicati ai creatori d’ingegno, agli artigiani, ai commercianti, agli hobbisti e alle Onlus), del parco divertimenti e della “Strada Magica dei Presepi”, realizzata dall’artista Renato Vianello.

Babbi Natale

Si è tenuta poi l'attesissima regata e sfilata dei Babbi Natale (con partecipazione delle remiere Voga alla Veneta e Diadora) a cui è seguita la “Corsa dei Babbi Natale”, con gli allievi dell’Istituto Franca Ongaro del Lido di Venezia e Pellestrina. I bambini per tutta la giornata hanno avuto inoltre la possibilità di visitare la “Casa di Babbo Natale”, in cui è anche possibile inviargli una letterina, con i regali desiderati per la notte del 24 dicembre.

Solidarietà

Anche quest'anno è stata infine lanciata l'iniziativa “Dona un dono” in favore delle case famiglia Buon Pastore, La gabbianella, Amici di Casa famiglia. Durante le giornate del 2, 14, 15 dicembre, sarà possibile consegnare i regali, impacchettati, all’Isola del Natale, che verranno poi smistati ai beneficiari.