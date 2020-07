Ripartono i treni Italo sulla linea Milano - Venezia

L’offerta di servizi dei treni Italo, ridotta nel periodo del lockdown e ripresa gradualmente nelle ultime settimane, continua a essere incrementata con l'avanzare dell'estate. A partire da domani, 2 luglio, i collegamenti giornalieri diventeranno 87, rispetto ai 48 attuali: numeri «vicini a quelli della fase pre-covid», comunica la società. In particolare ripartirà la linea Milano - Venezia con 7 viaggi al giorno, a partire dalle 7.35 da Milano verso Venezia fino alle 18.57 con un treno in partenza da Venezia Santa Lucia verso il capoluogo lombardo. Inoltre saranno attivati 9 nuovi collegamenti, per un totale di 19, sulla Venezia - Roma - Napoli.

Altri servizi che coinvolgono il Nordest sono i 2 viaggi giornalieri fra Udine e Roma e una novità per Verona, che avrà 2 servizi aggiuntivi con Roma, arrivando così a 10 viaggi al giorno.

Nel resto del Paese

Sarà rafforzata la direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli per un totale di 23 viaggi al giorno, grazie all’introduzione di 4 nuovi servizi come quello che partirà alle 5.40 da Milano Centrale che consentirà di raggiungere Roma Termini alle 9.19 e Napoli prima delle 11, o quello che dal capoluogo campano partirà alle 17.20 per arrivare a Roma alle 18.30 e poco dopo le 22 a Milano.

Novità importanti per i servizi "no stop" Roma – Milano: ci saranno 18 collegamenti diretti ogni giorno rispetto ai 7 di oggi. Un aumento consistente che permette ai viaggiatori di avere più scelta e frequenza, grazie all’inserimento di orari strategici come quello in partenza da Roma Termini alle 10.05 che arriva a Milano Centrale alle 13.15 oppure quello che da Milano parte alle 17.15 per essere a Roma alle 20.25.

Ci sono poi le novità stagionali: da domani, 2 luglio, i treni Italo arriveranno a Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona grazie a 6 collegamenti quotidiani con le città di Milano e Bologna. Per quanto riguarda il Sud, dopo il lancio dei collegamenti Torino-Reggio Calabria partiti lo scorso 14 giugno, si aggiungono 2 nuove fermate: saranno servite le stazioni calabresi di Scalea e Vibo Pizzo, ognuna con 2 servizi al giorno (uno verso Roma, Milano e Torino ed un altro che le collega a Reggio Calabria).