ITS Academy Meccatronico Veneto: aperte le iscrizioni in 8 sedi della regione

La ITS Academy Meccatronico Veneto, l'accademia fomativa per tecnici superiori per aziende, apre le iscrizioni fino al 15 luglio per neo-diplomati in 8 sedi operative in Veneto: Vicenza, Schio (VI), Padova, Treviso, Montebelluna (TV), Oderzo (TV), Verona, Mestre (VE). La scuola di specializzazione ITS offre ai propri studenti un bagaglio teorico-pratico di competenze sia tecniche che trasversali (inglese, teamworking, problem solving) ricercate dalle aziende che li andranno poi ad assumere. Sono disponibili in tutto 240 posti in Veneto nel biennio 2019-2021 distribuiti in un totale di 10 corsi finalizzati alla formazione di 4 figure professionali. Alle due figure professionali sempre richieste dal mercato, ovvero Tecnici Superiori per l'Automazione e i Sistemi Meccatronici e Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici che operano nel settore della progettazione e dell’industrializzazione, con competenze in meccanica, elettronica e informatica si aggiungono ad ottobre due nuovi corsi:

A Vicenza il corso per Tecnici Superiori per la gestione informatizzata dei sistemi di produzione industriale ovvero tecnici specializzati nell’ICT in grado di supportare le aziende nell’utilizzo delle reti per il controllo delle macchine automatiche di impianti automatizzati di Industria 4.0

ovvero tecnici specializzati nell’ICT in grado di supportare le aziende nell’utilizzo delle reti per il controllo delle macchine automatiche di impianti automatizzati di Industria 4.0 a Verona il corso per Tecnici Superiori per l’innovazione dei processi e prodotti nell’industria della carta e del packaging sostenibile che permetterà di rispondere alle richieste del settore cartario e cartotecnico.

«Ci aspettiamo un’ottima risposta da parte dei ragazzi - spiega Giorgio Spanevello, Direttore ITS Meccatronico Veneto - che dopo l’esame di maturità devono decidere come proseguire il loro percorso formativo: le aziende chiedono questi tecnici che attraverso le 800 ore in azienda hanno imparato a conoscerne le dinamiche e una volta inseriti dimostrano competenza tecnica e flessibilità».

Al termine del biennio i ragazzi sosterranno un esame di stato per ottenere il diploma statale di Tecnico Superiore, V livello europeo EQF.

Il bando con tutti i dettagli del corso è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it.

Iscrizioni fino al 15 luglio.

Alcuni numeri dell’ITS Meccatronico Veneto