Iuav Open Days: due settimane di webinar e visite virtuali per i futuri studenti

L'università Iuav di Venezia ha ridisegnato il suo consueto Open Day per l'orientamento dei futuri studenti di architettura, design e moda rendendolo completamente digitale ed estendendolo a due settimane. La giornata di orientamento, che si sarebbe dovuta tenere il 28 marzo con appuntamenti aperti a mille partecipanti, è stata spostata alle settimane dal 9 al 23 maggio sul portale dell'ateneo creato appositamente per ospitare webinar, tour virtuali delle sedi, colloqui online e incontri virtuali con coordinatori di corsi di laurea ed esperti di orientamento universitario.

Gli appuntamenti e come partecipare

I futuri studenti universitari potranno prenotare un colloquio di orientamento on line, scoprire le esperienze di studio e professionali di studenti e laureati Iuav, ricevere informazioni importanti sui servizi dell’ateneo e sulle nuove opportunità abitative per gli studenti fuori sede. Si potrà anche visitare con un tour virtuale gli spazi della Biblioteca e le collezioni dell’archivio Progetti. Il calendario dei webinar e le indicazioni per partecipare saranno on line a partire dal 6 maggio sul sito www.iuav.it/openday. Nei giorni 7 e 8 maggio sarà on line anche il percorso speciale di orientamento Three free days for your future, riservato ogni anno a 50 candidati selezionati fra i migliori studenti delle medie superiori, ma ora aperto a tutti gli studenti meritevoli che ne hanno fatto richiesta: 147 studenti, di cui 18 internazionali.

Darà il benvenuto ai visitatori di Iuav Open Days 2020 il rettore Alberto Ferlenga, che commenta: «In attesa di tornare a frequentare i nostri spazi, ci presentiamo attraverso una visita virtuale cercando di illustrarvi le nostre caratteristiche di Università a statuto speciale, l'unica nel campo delle Arti in Italia. Le discipline che noi insegniamo assumono oggi una importanza ancora più grande, dopo questa epidemia globale. Nel mondo ci sarà sempre più bisogno di curare l'ambiente, adeguare edifici e città, sviluppare la creatività».