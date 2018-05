Iuav, le aziende incontrano i laureati: "Aiutare gli studenti in uscita a relazionarsi col lavoro"

​Dall’Archivio Versace a Zed Entertainment’s World, passando per le Start Up più innovative del territorio, e non solo: sono state molte le occasioni di incontro con le aziende e con le nuove realtà imprenditoriali per i laureandi e i laureati Iuav che venerdì hanno partecipato all’evento “Porte Aperte alle Professioni” organizzato dall’Università Iuav di Venezia.

Occasioni di incontro con le aziende

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere le modalità di recruitment delle aziende e di mettere a fuoco i profili professionali più interessanti, oltre che di avere informazioni sulle più recenti prospettive occupazionali per chi ha seguito un percorso di studi nelle discipline del progetto.