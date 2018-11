Iva sulla Tia, chi ha ricevuto il rimborso (e non solo) dovrà restituirlo in bolletta

«La questione dei rimborsi dell’Iva sulla Tia è più complessa di quanto hanno dichiarato e dichiarino avvocati, commercialisti, associazioni di consumatori, consiglieri comunali e cittadini coinvolti». Ad affermarlo in nota ufficiale è Veritas, che sottolinea come stiano arrivando ulteriori sentenze dei giudici di pace che impongono alla società di rendere l’Iva alle utenze domestiche che hanno presentato ricorso, nonostante non possano chiederne il rimborso, dal momento che l'hanno già portata in detrazione, «come sentenziato in vari gradi di giudizio».

«L'azienda non ha in cassa i soldi versati all'Erario»

Veritas ha incassato l’Iva per conto dello Stato, senza trattenerla, per poi riversarla all’Erario. «Dunque, l’azienda non ha in cassa i soldi dell’Iva a suo tempo correttamente applicata sulle bollette, - continua la nota - come più volte ribadito dallo Stato, con due circolari del ministero delle Finanze e due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate».

Contenzioso a carico della collettività

Per questa ragione Veritas ha chiesto e continua a chiedere all’Agenzia delle Entrate il saldo di quanto rimborsato agli utenti, aggiungendo quindi ulteriori contenziosi (e costi a carico di tutta la collettività) a quelli già in atto.«È dunque importante che i cittadini sappiano che i costi delle cause e dei relativi rimborsi - continuano da Veritas - e del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate finiscono per essere a carico della collettività, all’interno dei piani finanziari della Tari/Tarip di ciascun Comune. Quindi, chi ha ricevuto un rimborso si troverà a doverlo restituire per quota parte con le bollette. Ugualmente, i cittadini che invece non hanno presentato ricorso, (quindi non sono stati rimborsati), troveranno nelle loro bollette anche una quota di

quanto assegnato dai giudici ai ricorrenti».