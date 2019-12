Inaugura lo Jesolo Christmas Village, è record: 10mila persone hanno affollato la località costiera

Gli alberi di Natale in piazza Aurora e piazza Mazzini sono finalmente accesi, segnando l’inizio della quarta edizione di Jesolo Christmas Village. Nel giorno dell’inaugurazione il villaggio di Natale a due passi dal mare fa segnare già il primo record, con oltre 10 mila presenze registrate nell’arco della giornata.

L'iniziativa

A dare il via al Natale 2019 dei mercatini jesolani è stato il sindaco della città, Valerio Zoggia, assieme agli assessori al Commercio, Alessandro Perazzolo, al Turismo, Flavia Pastò e alla Sicurezza, Otello Bergamo. Madrina d’onore dell’appuntamento, Miss Italia 2019, Carolina Stramare. Fino al 6 gennaio 2020 le oltre novanta casette bianche lungo via Trentin tra piazza Mazzini e piazza Aurora accompagneranno le festività natalizie della località balneare e i suoi ospiti desiderosi di trascorrere del tempo in serenità. Con espositori da tutta Italia e in parte anche dall’estero, con oggettistica, food e molto altro, Jesolo Christmas Village promette di stupire ancora una volta il suo pubblico, confermandosi tra gli eventi di punta del Natale jesolano, con oltre 500 mila presenze dal 2016.