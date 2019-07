Jesolo: al via i corsi sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini

Da domani sera in piazzetta Carducci a Jesolo lido inizieranno i corsi gratuiti sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini. Si tratta di lezioni aperte a tutti tenute dall'Heimlich team dell’Ulss4, un gruppo di medici ed infermieri del poliambulatorio di Jesolo che durante tutta l’estate girerà nelle piazze e nelle spiagge del litorale per far conoscere queste semplici ma fondamentali manovre per disostruire le vie aeree nei bambini. Queste manovre, infatti, possono rivelarsi fondamentali per salvare la vita o limitare i danni nei bambini in caso di soffocamento da corpo esterno.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.