Jesolo: da maggio ripartenza dei mercati settimanali con novità

A maggio ripartono i mercati a Jesolo con novità e sperimentazioni che riguardano il mercato agricolo del lunedì a Jesolo paese e quelli settimanali del giovedì e venerdì a Cortellazzo e nel centro storico. Tra le novità sono previsti solo banchi alimentari in aree recintate con transenne e ingressi e uscite separati. Nei punti di ingresso, volontari verificheranno che il pubblico sia provvisto di guanti e mascherine e a fornirli in caso le persone ne siano sprovviste. A vigilare sul rispetto delle misure saranno anche gli agenti della Polizia locale di Jesolo. Gli orari saranno, inoltre, prolungati dalle 8.30 fino alle 14.00 per una migliore gestione dei flussi di persone e per evitare assembramenti e affollamenti. Un cambiamento particolare riguarderà il mercato agricolo del lunedì che sarà spostato da piazza della Repubblica a piazza Kennedy, per consentire migliore distanziamento e gestione degli spazi.

«Per quanto riguarda la ripresa delle attività ci è chiesta la capacità di pensare a nuove soluzioni, a nuovi formati per lo svolgimento delle iniziative e questo vale anche per i mercati settimanali - spiega il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Abbiamo cercato di studiare degli approcci per garantire la sicurezza e la salute di chi frequenterà questi luoghi tenendo presente che la fase di “convivenza” con il virus chiamerà tutti noi ad accogliere una nuova normalità. Sulla base dei riscontri che avremo di questa fase di sperimentazione e l’eventuale introduzione di norme regionali o statali potranno portare ad altri cambiamenti. Questo però è un primo importante segnale per la ripartenza».