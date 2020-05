Jesolo riparte con una nuova identità grafica per promuovere il turismo | VIDEO

Si è svolta questa mattina a Jesolo, presso il Kursaal Congress Center e in diretta sui canali social della città, la conferenza stampa in cui è stato presentato il lavoro svolto in questi mesi per il rilancio della comunicazione e della promozione turistica di Jesolo: nello specifico, sono stati mostrati il portale jesolo.it, la nuova brand identity e il videoclip Here comes the sun.

Un lavoro curato dalla RTI di Destination Design composta da Itur, Ideazione e Studiowiki, iniziato nel gennaio scorso e proseguito durante la fase di lockdown.

Alla conferenza hanno partecipato anche ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e Regione Veneto.