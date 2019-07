Sos spiaggia devastata dalla tempesta: Jesolo risponde

Jesolo tende la mano alla spiaggia di Numana. Hanno impressionato tutti, le immagini dei disastri provocati dal maltempo che ha colpito violentemente, a inizio luglio, la costa di Ancona. Sull’arenile del piccolo comune di Numana ci sono ancora i segni della devastazione, che rischiavano di mettere a rischio il proseguo della stagione balneare. In soccorso è arrivata la Jesolo Turismo che ha donato lettini e ombrelloni.

La solidarietà

«Il nostro capo servizio salvataggio Mauro Finotto, particolarmente sensibile a tali episodi – spiega la direttrice di Jesolo Turismo, Claudia Davanzo – si è messo in contatto con l’amministrazione comunale di Numana per proporre di fornire un aiuto materiale fornendo lettini da spiaggia e ombrelloni che erano in eccedenza per i nostri stabilimenti». Un centinaio in totale. Proposta accolta dalla responsabile affari generali del comune di Numana, Stefania Tassotti, e dal sindaco, Gianluigi Tombolini, che sono rimasti molto entusiasti della solidarietà dimostrata.

La consegna

Con la collaborazione del responsabile amministrativo di Jesolo Turismo, Alessandro De Faveri, e lo stesso Finotto, la società si è subito attivata per l’organizzazione del trasporto e la consegna dell’attrezzatura al loro magazzino comunale con un furgone a noleggio, lo scorso fine settimana. A Numana sono stati portati 65 ombrelloni e 65 lettini di alluminio. «Memori di quel che è successo nella nostra spiaggia nell’agosto 2017 - spiega il presidente Alessio Bacchin - abbiamo accolto favorevolmente la proposta di aiutare gli stabilimenti balneari di Numana rimasti colpiti da quegli eventi atmosferici. Il sorriso di chi ci ha accolto, la soddisfazione e i sinceri ringraziamenti espressi dal loro sindaco, ci ripagano di questo semplice gesto».