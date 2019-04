A Jimmie Durham il Leone d'oro alla carriera della Biennale arte

Sarà attribuito all'artista americano Jimmie Durham il Leone d'Ooo alla carriera della 58. esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, intitolata "May you live in interesting times". La decisione è stata presa dal Cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, su proposta del curatore di questa edizione, Ralph Rugoff. Il riconoscimento a Jimmie Durham sarà consegnato sabato 11 maggio 2019 a Ca' Giustinian nel corso della cerimonia di premiazione e inaugurazione della Biennale Arte 2019, che aprirà al pubblico nello stesso giorno.