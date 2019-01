Law e Sorrentino a Venezia per "The new Pope", l'11 gennaio corteo in Canal Grande

Nei prossimi giorni Venezia torna a essere set per riprese cinematografiche. Sono quelle di "The new Pope", serie coprodotta da Sky-Hbo, diretta da Paolo Sorrentino e interpretata da Jude Law, che ha già vestito i panni del giovane Papa. Nel cast c'è pure John Malkovich e, secondo alcune indiscrezioni, Sharon Stone. Per permettere lo svolgimento delle riprese il Comune ha emanato una apposita ordinanza (su richiesta avanzata da 360 Degrees Film) che autorizza l’occupazione di aree pubbliche con attrezzature tecniche e scenografiche e modifica la viabilità nei canali e nelle aree pedonali.

Modifiche al traffico

I lavori per le riprese si svolgono perlopiù tra il 9 e il 26 gennaio. Tra le location principali c'è campo Santi Giovanni e Paolo, con tutta l'area dell'ospedale. Nei canali viene sospeso l'utilizzo di alcuni spazi acquei e rive, oltre che - a intermittenza - il passaggio delle barche. Sospensioni anche a Fondamente Nove - Ponte Donà e, solo per il 15 e 16 gennaio, in piazza San Marco e campiello Querini. Venerdì 11 gennaio, invece, in orario compreso tra le 10 e le 16, è previsto in Canal Grande il transito di un corteo acqueo costituito da imbarcazioni di scena e mezzi della produzione, da Punta della Dogana a Ca’ D’Oro, compreso passaggio sotto il Ponte di Rialto. Il tutto scortato dal Servizio sicurezza della polizia locale. Il testo completo dell'ordinanza si può scaricare qui.