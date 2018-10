Vicino alla stazione compaiono le insegne del KFC: il fast food del pollo fritto presto a Venezia

Qualcuno lo ha già notato e, anche se manca una data ufficiale di apertura, la notizia è confermata: a Venezia sta per arrivare il KFC, celebre franchising statunitense specializzato in pollo fritto. Le insegne sono apparse sulle vetrine del grande locale, a due passi dalla stazione ferroviaria Santa Lucia, che fino a pochi mesi fa ospitava il bar ristorante F30, con un lato affacciato sul canal grande, sotto il ponte della Costituzione. Lo stabile resta quindi un luogo dedicato alla ristorazione, anche se l'offerta alimentare sarà piuttosto diversa e in linea, appunto, con il menù proposto dalla catena del "Colonnello". Si tratta del primo KFC a Venezia: altri punti vendita sono attivi a Marcon e Padova.