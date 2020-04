KidPassDay2020: a Venezia un progetto dedicato alla creatività dei bambini

In occasione dei KidPassDays2020 al centro Candiani arriva un progetto unico dedicato ai più piccoli: I Vagamondi delle Stelle. Si tratta di un'iniziativa del settore cultura del comune in collaborazione con Woodstock Teatro sui viaggi da fermi, sul viaggiare anche se chiusi in casa. Tramite i sogni ad occhi aperti e le fantasie di bambini e genitori si andrà a comporre una storia corale di viaggi e mondi fantastici. Scaricando il kit di Vagamondo, si potranno creare personaggi, inventare formule magiche, disegnare il mondo in cui si è viaggiato e l'ingrediente segreto per una pozione magica che ci aiuterà a risolvere i nostri più grandi problemi che stiamo affrontando in questo momento.

Le creazioni verranno poi presentate durante la diretta streaming del 9 maggio dalla pagina facebook di Not Only for Kids nella quale un'attrice creerà una storia corale a partire dai risultati avuti dalla cittadinanza.

L'idea è quella di far giocare bambini assieme ai genitori sul fantasticare con ciò che trovano in casa, per creare identità e mondi nuovi da viaggiare, rispondendo a brevi domande e linee guida che vadano a costruire i propri personaggi e avventure fantastiche, ma anche a far scoprire cose l'uno dell'altro.