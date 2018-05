L’Academìa Veneta di danza e balletto vince a JDC di Jesolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Gioia e felicità per gli allievi dell’Academìa Veneta di Danza e Balletto di Spinea. Al Concorso Jesolo Dance Contest di domenica 6 maggio si sono aggiudicati ben 4 Primi Premi per il Balletto Classico. Di fronte a giurati professionisti del settore quali Gabriele Corrado (primo ballerino alla Scala) e Franco Favaro, i giovani allievi hanno vinto il PRIMO PREMIO per la categoria gruppi classici Kids con la coreografia Allegro interpretata da: Francesco Bellato, Carlotta Bortoluz, Ksenia Bryk, Alice Busana, Elisa Cappelletto, Francesca Cipparano, Francesco Costantini, Riccardo Costantini, Anita Faggian, Sofia Fassetta, Anna Gasparini, Alyssa Greco, Arber Laci, Cecilia Marchetto, Carlotta Moro, Edoardo Simion, Sofia Soncin e Camilla Stefani.

Hanno vinto il PRIMO PREMIO per la categoria gruppi classici Teen con la coreografia Amo il concerto interpretata da: Eleonora Abis, Elena Babato, Francesco Costantini, Riccardo Costantini, Letizia Martello, Giulia Masiero, Vittoria Nalesso e Beatrice Perpignano.

Hanno vinto il PRIMO PREMIO per la categoria Passi a due Classic Teen con la coreografia Stelle e strisce interpretata da Elena Babato e Letizia Martello.

Inoltre ha vinto il PRIMO PREMIO per la categoria solisti Kids l’allieva Beatrice Perpignano. Bravissimi Tutti gli allievi guidati da Clara Santoni, Letizia Giuliani e Francesco Marzola. E meriti anche ad Elena Babato ed Elisa Cappelleto classificatesi SECONDE per la categoria solisti classici Teen e Kids, e Giulia Masiero TERZA per i solisti classici Teen."

