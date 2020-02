L'Ada (associazione diritti anziani) cerca volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Premessa. In ogni goccia che scende e che sale, di goccia in goccia c'è un mare, un mare di gente, un mare di gente dove tu sei importante. Parlare di volontariato, non è semplice. Parlarne attraverso una canzone nemmeno. Perché raccontare ciò che spinge a solidarizzare, a creare comunità, ad aprirsi agli altri, è qualcosa di intimo e delicato. L'associazione Ada con di San Donà di Piave (associazione diritti anziani) si rivolge a cittadine /i e a chi non ha mai provato un'esperienza di volontariato, ma sente di poter contribuire a migliorare la comunità in cui viviamo, di mettere a disposizione il proprio tempo per essere un cittadino più attivo, partecipe e solidale, soprattutto per chi ne ha bisogno, senza distinzioni, senza barriere, con azione quotidiana.

La nostra associazione si estende a livello nazionale per la promozione sociale, Persegue finalità di carattere sociale, civile culturale, ricreative e solidaristiche. Nel territorio di San Donà di Piave, ma anche nel comune di Meolo, portiamo il nostro contributo agli anziani ricoverati nelle case di riposo proponendo attività culturali, di lettura giornali canti popolari ecc.... e, c/o l'ospedale di San Donà, per migliorare l'attività di accettazione, alcuni volontari sono impegnati a fornire supporto ai cittadini attraverso l'uso di una macchina a lettura ottica (TOTEM) per la prenotazione esami vari, pagamenti ecc... Inoltre nel corso dell'anno, si propongono visite culturali per conoscere e scoprire le città musei e tanto altro da un punto di vista insolito, tutto ad un costo agevolato per venire incontro alle esigenze dei pensionati. Come si diventa volontari. È semplice, basta rivolgersi c/o la sede sindacale UIL di via Jesolo n° 19 San Donà di Piave o telefonare al numero 0421 51236 dal lunedì al venerdì per l'associazione ADA. Verranno date date tutte le informazioni necessarie. Il coordinatore ADA con San Donà di Piave Giuseppe Cassarà