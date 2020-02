L'azienda simulata dell'istituto Gritti di Mestre partecipa alla fiera della simulimpresa di Praga

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Anche quest’anno l’Istituto d’istruzione superiore "Andrea Gritti” di Mestre prosegue l’attività didattica del “Programma Simulimpresa” in collaborazione con la centrale nazionale di simulazione aziendale di Ferrara con l’obiettivo di formare gli studenti con competenze professionali nella gestione d’impresa. L’azienda simulata «P4P» – Products for Pasta S.r.l. sarà infatti presente con la propria esposizione presso la Fiera internazionale del “Programma Simulimpresa” a Praga dal 18 al 21 marzo 2020. La Fiera, reduce dagli ottimi numeri di presenze registrati negli anni passati, giunge quest’anno alla sua 26a edizione e si afferma come meta primaria per tutte le Aziende simulate all’interno del “Programma Simulimpresa” con lo scopo di ampliare la propria rete di contatti, promuovere i propri servizi, intraprendere nuovi scambi e stipulare accordi con nuovi partner.