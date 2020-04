La Collezione Peggy Guggenheim continua a raccontare l'arte con un ricco palinsesto digitale

La Collezione Peggy Guggenheim da tre settimane porta avanti sui canali social la propria mission di educare e non far fermare l'arte e la bellezza. Il palinsesto digitale del museo, pertanto, si rafforza con nuove enews settimanali e attività per tenere compagnia e far scoprire l'arte a chi già la ama o a chi decide di approcciarsi a questo mondo per la prima volta.

Ad affiancare l'hashtag #IoRestoaCasa, ci sono l'#LArteResiste, #MySweetQuarantine, progetto social lanciato dallo scrittore e influencer Paolo Stella, a cui il museo aderisce con gli Art Talk, e l'internazionale #MuseumFromHome, adottato da moltissimi musei a livello globale. Ogni settimana verrà aggiornato il pubblico con l’invio di una newsletter, a cui ci si può iscrivere gratuitamente, mentre sette giorni su sette il museo è presente sulle piattaforme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, con un palinsesto che spazia da presentazioni virtuali dedicate ai capolavori della Collezione, a brevi tutorial che portano i Kids Day nelle case la domenica alle 15.00, da podcast sulla vita di Peggy Guggenheim, a semplici Art Quiz per tenere allenata la mente e la propria conoscenza della storia dell'arte.

La programmazione giorno per giorno

Ogni lunedì c'è la rubrica "Lo sapevate che..", aneddoti e curiosità poco noti su alcune opere in collezione o su Peggy Guggenheim, e a chiudere la giornata è "Voice Your Choice": il pubblico sceglie un'opera del museo e gli esperti la raccontano.

Il martedì gli stagisti del museo si cimentano in brevi Art Talk, pillole video dal taglio originale e insolito per approfondire un'opera e il suo autore, mentre la sera sulle "story" dell'account Instagram il pubblico viene coinvolto negli Art Quiz.

Il mercoledì la parola è data allo staff che condivide un'immagine e un pensiero legato al museo, mentre nella fascia serale prosegue la rubrica "Voice Your Choice".

Il giovedì la parola torna agli stagisti, che con foto creative raccontano il loro punto di vista, e la giornata si chiude con gli Art Quiz.

Novità di questa settimana, il venerdì, ci saranno brani da ascoltare sull’account SoundCloud tratti dall’autobiografia di Peggy Guggenheim “Una vita per l’arte”. È la stessa Karole P. B. Vail, direttrice della Collezione, a prestare la sua voce per le letture in inglese della biografia della nonna.

Il sabato è il momento di approfondire i contenuti legati alla mostra Migrating Objects, attraverso immagini e interventi video di diversi membri del comitato curatoriale.

La domenica l'attività didattica prosegue anche virtualmente, grazie a brevi tutorial che permettono ai bambini di mantenere viva la pratica artistica, sempre partendo dalle opere del museo.