La fiaba di Marco e Gloria nella pediatria dell'Ulss4, già 10mila copie vendute

Il ricordo di Marco e Gloria, i due giovani architetti morti il 14 giugno 2017 al 23esimo piano della Grenfell Tower di Londra, vivrà tra i bambini della pediatria e della neuropsichiatria infantile dell’Ulss4. Questa mattina i genitori di Marco, Daniela e Giannino Gottardi, hanno donato varie copie de «Il cavaliere e la principessa», la fiaba illustrata per ricordare i fidanzati emigrati a Londra dopo la laurea.

La fiaba scritta da Daniela Burigotto (mamma di Marco) e illustrata con l’aiuto dell’amica di famiglia Roberta Gattel, ripercorre la storia dei due fidanzati basata su sani principi, il rispetto, i sogni, l’amore tra i due, in questo caso però con un lieto fine dato che davanti al pericolo il cavaliere Marco e la principessa Gloria fuggono insieme e vivranno «per sempre felici e contenti». «Con questo libro vogliamo dare un messaggio di speranza ai giovani, vogliamo dire loro che il bene vince sul male, che con l’onestà, l’impegno, i sani principi si può avere tanto dalla vita – ha spiegato Luigino Gottardi -. Come del resto avevano fatto Marco e Gloria: si erano laureati, erano andati all’estero per fare esperienza e per imparare meglio l’inglese. In pochissimi mesi avevano trovato un lavoro come architetti. Si erano realizzati, e sono convinto che poi sarebbero ritornati in Italia».

Ad accogliere la famiglia Gottardi e a ricevere la donazione, avvenuta nella sala giochi della Pediatria di San Donà di Piave, è stato il direttore generale Carlo Bramezza insieme al direttore Dipartimento Materno Infantile, Pier Giuseppe Flora; e al direttore della Neuropsichiatria infantile, Dino Maschietto, a cui sono state destinate le pubblicazioni. La fiaba, nata per essere regalata ai bambini dell’asilo di San Stino di Livenza, paese di residenza della famiglia Gottardi, è andato a ruba: già 10mila le copie distribuite tra Italia e Inghilterra e attualmente è in ristampa. Dopo la tragedia la famiglia Gottardi ha anche costituito la fondazione “Grenfel Love” per aiutare i giovani nello studio.