«La responsabilità sociale d'impresa priorità nei modelli di sviluppo delle aziende» | VIDEO

Si è svolto questo pomeriggio a Marghera, nella sede di Confindustria Venezia in via delle Industrie, il convegno Responsabilità sociale d'impresa. «Mai come oggi - si legge in una nota degli organizzatori - la responsabilità sociale d'impresa rappresenta una priorità nei modelli di sviluppo delle aziende. In uno scenario economico sempre più globalizzato, tutti i principali attori della società civile - Governi, Istituzioni, comunità, attività produttive - devono impegnarsi in uno sforzo comune per tutelare l’ambiente, generare benessere ed equità sociale, in un percorso capace di salvaguardare e integrare i diritti delle generazioni future».

Al convegno hanno inoltre partecipato, portando le loro testimonianze sul tema, il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, il presidente di Eni Foundation, Domenico Noviello, e il presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi. Le conclusioni sono state affidate invece a Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo.