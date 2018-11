Laguna di Venezia, pronti 15 milioni di euro per la riqualificazione ambientale

Focus sulla laguna di Venezia, pronti 15 milioni di euro di risorse finanziare a valere sui finanziamenti della Legge Speciale. Ad approvare il provvedimento, martedì, è stato il Consiglio regionale. «Si tratta di un grande risultato che consente di procedere sulla strada del risanamento della laguna, che resta una nostra priorità», ha commentato l'assessore regionale alla legge speciale per Venezia Roberto Marcato.

Gli interventi in programma

Tra gli interventi finanziati ci sono quelli sulla rete idraulica del Bacino Lusore, la bonifica ambientale del sito ex Nuova Esa a Marcon (Venezia), il completamento dell’impianto idrovoro sul canale Altipiano in comune di Codevigo (Padova), la prosecuzione delle attività di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante ed in Laguna di Venezia, la riqualificazione ambientale della Fossa Storta.

«Risolvere specifiche urgenze»

«Grazie a questa manovra - conclude Marcato – sarà possibile dar corso o completare un ampio pacchetto di azioni a cui corrispondono specifiche urgenze e aspettative e che, nel quadro delle politiche perseguite dall'amministrazione regionale, intende indirizzare l’entroterra veneziano, Porto Marghera e l’area lagunare verso una ripresa all’insegna della sostenibilità ambientale e della riqualificazione territoriale».