Lancio dei cappelli: "Siete cafoscarini, ricordatelo. Dottori dell'Università di Venezia"

Tocchi al cielo, venerdì in Piazza San Marco, per 930 nuovi laureati.

Il Rettore di Ca’ Foscari, Michele Bugliesi: "Oggi siete cresciuti come persone, avete acquisito senso critico e competenze, siete più informati e più competenti e le vostre opinioni contano. Ricordate e fate tesoro di questo momento. Portatevi a casa tutto questo ma non fermatevi; continuate a essere curiosi per esplorare terreni sempre nuovi. Questa esperienza ci dà il senso di quanto importante sia il nostro lavoro di docenti nei vostri confronti. Ca’ Foscari è casa vostra, siamo orgogliosi di voi e siete l'orgoglio delle vostre famiglie".