Laurea a San Marco, sul palco Enrico Mentana

Sarà Enrico Mentana l’ospite del prossimo "laurea day" a San Marco, la giornata dedicata alla proclamazione dei neo dottori triennali di Ca' Foscari. L'appuntamento è venerdì 16 novembre nella piazza veneziana, presenti 1.148 nuovi diplomati dell'ateneo sia dei corsi di Venezia che Treviso. La cerimonia si aprirà alle 14.30 con il saluto del rettore Michele Bugliesi, delle autorità cittadine, e con l’intervento di Mentana. La parola passerà poi ad Anna Guin e Catalina Spatarel, rispettivamente migliore studentessa italiana e straniera della sessione. Infine ci sarà la consegna dei diplomi e la proclamazione dei laureati

Ospite d'eccezione

Enrico Mentana è un giornalista e conduttore televisivo italiano, direttore del TG LA7. Ha iniziato la sua carriera come giornalista in Rai nel 1980. Passato poi alla Fininvest ha fondato, nel 1992, il TG5, che ha diretto per i successivi 12 anni. È ideatore del talk show Matrix, creato nel 2005 come competitor di Porta a Porta, che lascia nel 2009 per la mancata messa in onda di uno speciale sulla morte di Eluana Englaro. L’episodio segna la rottura con Mediaset e l’inizio della sua collaborazione con LA7, del cui telegiornale assume la direzione dal giugno 2010.