Tocchi al cielo, lunghi applausi dopo il discorso di Enrico Mentana ai giovani laureati

«Siete voi, e quelli che avranno la forza di farlo assieme a voi, a cambiare il vostro futuro». È toccante e intenso il messaggio che il giornalista Enrico Mentana lancia ai giovani durante la cerimonia di proclamazione di 1148 neodottori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, venerdì a San Marco. «La parola futuro è bandita dall’agenda politica del paese. In questi anni non ho sentito niente per i giovani da parte dei politici, ma il cambiamento è la necessità per la pianta dell’Italia - ha proseguito il direttore del TG La7. Dovete avere coscienza del fatto che la salita comincia adesso e noi facciamo il tifo per voi».

Il saluto del rettore e dell'amministrazione

«Avete acquisito conoscenze ed esperienza, fate valere le conoscenze che avete e cercate quelle che non avete. Le opinioni hanno un peso e dovete farle valere, siate curiosi sempre, imparate la diversità perché sono un valore importante. Siamo orgogliosi di voi e vedere la vostra felicità per tutti noi è la soddisfazione più grande», ha detto ai nuovi dottori e dottoresse il rettore di Ca’ Foscari Michele Bugliesi. A portare i saluti della città di Venezia è stata Giorgia Pea, presidente della Commissione Cultura in rappresentanza del sindaco e dell’amministrazione comunale.