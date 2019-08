Vent'anni del casinò di Ca' Noghera, avviati i lavori di riqualificazione: «Sede a nuovo nel 2020»

In occasione del ventesimo compleanno della sede di Ca' Noghera del casinò di Venezia, festeggiato domenica 25 agosto, l'assessore comunale alle Società partecipate, Michele Zuin, ha fatto il punto sui progetti per la struttura: «Ca' Noghera rimane la sede più di importante del nostro casinò - ha detto -. Festeggiamo questa ricorrenza con un grande regalo: sono iniziati i lavori che porteranno ad una riqualificazione completa della sede e che finiranno ad aprile 2020».

Il progetto

Zuin ha ricordato che i lavori prevedono «un nuovo ingresso, un privé, una terrazza favolosa e tanti nuovi spazi per il gioco che aumenteranno l’offerta. Una scelta dell'amministrazione di investire per il rilancio del casinò, che è in salute e che merita di mantenere un posto prestigioso». Ai festeggiamenti era presente anche la consigliera del consiglio di amministrazione del casinò, Adriana Baso, oltre a Miss Italia Carlotta Maggiorana.