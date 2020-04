L'annuncio del sindaco Polo: «A Dolo riaprono i cantieri». Il programma dei lavori

Dopo il fermo lavori imposto dall'emergenza coronavirus, a Dolo sono molti i cantieri pronti a ripartire o già aperti proprio in questi giorni.

I lavori

«In questi mesi di stop forzato – spiegano il sindaco Alberto Polo e l'assessore ai Lavori Pubblici Giorgia Maschera – non abbiamo mai smesso di lavorare. Siamo riusciti a garantire la giusta continuità che - ora che le disposizioni lo permettono - ci consente di riaprire. Il nostro impegno in tutti i lavori pubblici condotti in questi anni – continuano sindaco e assessore – segue alcuni filoni molto precisi. In primo luogo abbiamo avviato un percorso di messa in sicurezza e di ammodernamento degli istituti scolastici. Poi abbiamo potenziato in modo molto significativo la rete delle piste ciclabili, il sistema dei parchi pubblici e la riqualificazione del centro storico, realizzando quelle opere che lo rendessero maggiormente attrattivo in termini turistici, culturali e commerciali.» Nel dettaglio sono 17 i cantieri con lavori in corso: si aggiungerà alle attività l'imminente completamento di progettazioni strategiche che troveranno approvazione nei prossimi mesi. Tra i lavori che prenderanno il via vi sono quelli della scuola "Manin" e dell'impiantistica di illuminazione a Sambruson, la realizzazione del parcheggio pubblico ain via San Pio X che si concluderà ad agosto. Al via a maggio anche i lavori per la realizzazione della tanto attesa copertura del campo da calcio comunale di Dolo. I tempi prevedono anche le necessarie migliorie strutturali della tribuna e il “trasloco” di tutte le strutture sportive. La fine dei lavori, dunque, è prevista entro ottobre.