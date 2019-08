Lavori sulla pavimentazione stradale, deviato il traffico a Mirano

Lavori sulla pavimentazione stradale allo svincolo di Spinea, sul Passante di Mestre, in direzione Trieste: Concessioni Autostradali Venete informa che lunedì dalle 21.30 del 19 agosto, fino alle 6 del mattino del 20 agosto, il traffico sarà deviato a Mirano.

Traffico e info

In caso di rallentamenti e incolonnamenti dovuti alla chiusura prevista, gli utenti saranno informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona e tramite i canali informativi della società e InfoViaggiando.