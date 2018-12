Manutenzione del ponte sul Naviglio Brenta a Dolo: si parte lunedì

Lunedì 10 dicembre partono a Dolo i lavori di manutenzione straordinaria del ponte girevole sul Naviglio Brenta, lungo la strada provinciale Badoera. La Città metropolitana comunica che dalle 9 i tecnici opereranno sui meccanismi di movimentazione del manufatto. L’intervento risulta necessario a seguito della verifica degli organi meccanici elettrici e oleodinamici del sistema di movimentazione del ponte, da cui è risultata la necessità di provvedere urgentemente alla sistemazione dei meccanismi di sollevamento, e in particolare dei martinetti di cui è prevista la riparazione.

Tempi e costi

Il costo dell’intervento a carico della Città metropolitana è pari a 8mila euro. I lavori, salvo imprevisti, avranno una durata di circa una settimana e sono stati programmati ai dicembre al per non arrecare disturbo alla navigazione e alle attività turistiche che insistono sul naviglio Brenta. Per l’intervento in questione l’Ispettorato di porto della Regione Veneto ha disposto la sospensione della navigazione per tutta la durata dei lavori. Garantita, invece, la circolazione stradale, che, tuttavia, a seguito delle lavorazioni, subirà possibili ma limitate ripercussioni con rallentamenti sul traffico viario di cui la Città metropolitana si scusa anticipatamente con i fruitori abituali della strada.