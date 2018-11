Lavori sui ponti nell’area di Fossalta e San Stino: l'organizzazione del traffico

Iniziano i lavori di risanamento conservativo e consolidamento per tre ponti nell’area di Fossalta di Piave e San Stino di Livenza.

I cantieri

Si svilupperanno lungo le strade provinciali 72 “Portogruaro-Fossalta di Portogruaro” e riguarderanno il manufatto sul ponte sulla Roggia di Lugugnana in Comune di Fossalta di Portogruaro, il manufatto che corrisponde al ponte sul canale principale Piva in Comune di San Stino di Livenza, e infine il terzo intervento è previsto in corrispondenza del manufatto coincidente con il ponte sul canale principale Veronese in Comune di San Stino di Livenza.

Deviazioni

Nel caso dei lavori sul ponte della Roggia di Lugugnana è stata disposta la chiusura della strada provinciale 72 e deviazione del traffico su altre strade comunali e provinciali fino al 21 dicembre compreso. Per il secondo e terzo che sono lungo la strada provinciale 59, a pochi distanza tra loro, ci vorranno 60 giorni di intervento per un totale complessivo di 89 giorni di lavoro.