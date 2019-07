Pellestrina, ci sono i soldi per i centri sportivi e i marciapiedi

La giunta comunale ha stanziato 200 mila euro per le manutenzioni dei campi sportivi e per l’asfaltatura di strade a Pellestrina, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto.

Le delibere

Due le delibere: la prima riguarda la manutenzione, per un importo di 100 mila euro, del campo sportivo Don Olinto Marella di Pellestrina e il rifacimento dei marciapiedi interni e dei percorsi di collegamento fra i vari ambiti sportivi. La seconda riguarda interventi di asfaltatura straordinaria di alcuni tratti di strada comunale dei Murazzi, a Pellestrina, e in particolare il tratto di Santa Maria del Mare, San Pietro in Volta, Portosecco e quello di Pellestrina fronte scuola Loredan. L’intervento, del valore complessivo di 100 mila euro, riguarderà, nel suo complesso, quasi 2.500 metri quadrati di superficie stradale che saranno risanati a seconda dello stato di degrado del manto stradale.

I lavori

«Stiamo facendo di Pellestrina e San Pietro in Volta un luogo sempre più decoroso - commenta il consigliere delegato alle isole Alessandro Scarpa 'Marta' -. Si tratta di due importanti interventi ai quali se ne aggiungeranno altri nell'immediato futuro, in particolare dopo l'approvazione della prossima variazione di bilancio dove sono previste le risorse per gli impianti del campo sportivo Corrado Ballarin di San Piero in Volta. Dal 2015 ad oggi molti interventi sono stati realizzati. Manutenzione dei murazzi, pulizia delle spiagge, sistemazione dei due centri sportivi e, a breve ristrutturazione della scuola materna Cagnaccio, dei due chioschi agli imbarcaderi, della piazzola per far atterrare l’elisoccorso, fino all'acquisto dei bus elettrici che rispetteranno l’ambiente e il silenzio dell’isola».