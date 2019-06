Lavori in Tangenziale, deviazioni al Raccordo da Venezia per due notti

Procedono a ritmo serrato in vista dell’estate gli interventi di manutenzione sulla Tangenziale di Mestre, che riguardano anche gli impianti di illuminazione: prevista per due notti la chiusura del Raccordo da Venezia (svincolo Carbonifera), con deviazioni del traffico indicate sul posto.

In particolare, la chiusura sarà in vigore dalle 21 alle 6 di martedì 11 e mercoledì 12 giugno e riguarderà il Raccordo da Venezia nel tratto compreso tra lo svincolo della Carbonifera est e la rotatoria Marghera (direzione Milano con provenienza Venezia). Per chi percorre questo tratto verrà istituita l’uscita obbligatoria per il ramo di svincolo della Carbonifera est, con deviazione del traffico verso la rotatoria Miranese.