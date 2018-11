Opere in laguna e terraferma: nuove pavimentazioni al Palaplip e ponte dei Sartori

Continuano gli interventi in città. Tra pochi giorni via alla ripavimentazione in porfido del piazzale del Palaplip in via San Donà a Mestre. In laguna verrà rifatto completamente il piano di calpestio del ponte Sartori a Cannaregio. Lo rende noto l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, informando che dall'8 novembre, meteo permettendo, aprirà un cantiere anche in via Montegrotto a Mestre per la riasfaltatura di un marciapiede.

Parcheggio chiuso

«Carpenedo è una Municipalità che è stata interessata da più interventi - commenta l'assessore - non ultima la piazza fronte chiesa. Mi scuso fin d'ora - sottolinea Zaccariotto - per gli eventuali disagi derivanti dalla chiusura per circa un mese del parcheggio sul viale d'ingresso del piazzale». Verrà interdetto il passaggio veicolare che porta al condominio restrostante, con spostamento del transito su via Tofane. Rimarrà invece autorizzato il parcheggio di fronte al ristorante, non oggetto di lavori sulla pavimentazione.

Ponte Sartori

Insula Spa ha fatto sapere che fin dalle prime avvisaglie di non esecuzione a regola d'arte, si è attivata per contestare i lavori alla ditta che ha vinto l’appalto. Si tratta, in particolare, di vizi e difetti di realizzazione della pavimentazione, contestati e verbalizzati durante un sopralluogo congiunto con l’impresa esecutrice. Quest'ultima si è pertanto impegnata a rimediare ai difetti e rifare completamente l'intero piano di calpestio del ponte entro la fine dell'anno. Si informa, inoltre, che la scorsa settimana è stata eseguita, con esito positivo, una prova di carico sul ponte.