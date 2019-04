All'isola del Lazzaretto Nuovo inaugurato "Il sentiero delle barene". Grandi e piccini, appassionati e semplici curiosi, sabato mattina all'allestimento del progetto territoriale.

Flora e fauna della laguna

Il percorso, visitabile dal 7 aprile fino a ottobre, ricalca l’ex “giro di ronda” dei militari ed entra a far parte della visita guidata dell'isola, possibile ogni sabato e domenica fino all'ultimo weekend di ottobre. Per i gruppi, su prenotazione, c'è anche la possibilità di concordare altri giorni e orari. Durante la visita si scoprono le alterne vicende che hanno caratterizzato i lazzaretti veneziani, coniugandole con la vista delle barene e delle distese di velme, l'ambiente naturale più significativo per flora e fauna della laguna.

Nuovo percorso

Nel 2019 la passeggiata esterna alla cinta muraria dell’isola, che si snoda fra terrapieni ottocenteschi, boschetti e barene per circa un chilometro, è stata allestita secondo un nuovo percorso naturalistico progettato con il Museo di Storia Naturale di Venezia portando a compimento un progetto, caratterizzato anche da cartellonistica e materiale informativo ad hoc, presentato per un concorso di idee organizzato dal Cavv-Csv di Venezia (Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Città metropolitana di Venezia) per lo sviluppo di comunità solidali.

Lazzaretto Vecchio

In rappresentanza dell'amministrazione comunale era presente la vicepresidente della Commissione cultura, Deborah Onisto: «Ritengo preziosa questa collaborazione con l'ArcheoClub che dimostra il valore culturale, storico, ambientale di questo luogo e quanto siano importanti le reti e le relazioni con le altre istituzioni museali della città - ha commentato -. Penso che dovrà esserci anche una puntuale declinazione e progettazione di sinergia con il Lazzaretto Vecchio, perché i due luoghi sicuramente si completano». Una giornata speciale soprattutto per i volontari di Ekos Club e Archeoclub di Venezia che, da oltre trent’anni, si dedicano alla riscoperta dell'isola del Lazzaretto Nuovo, sede di volta in volta di esposizioni permanenti e temporanee, workshop ed eventi.