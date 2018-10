Vigili atleti a Venezia, il blitz de "Le Iene" in laguna è tutto da ridere | VIDEO

Blitz de "Le Iene" a Venezia. L'inviato del noto programma televisivo Paolo Calabresi si è presentato in laguna per verificare se gli agenti del corpo di polizia Municipale di Venezia rispondano ai requisiti del bando che ha portato all'assunzione degli operatori stagionali. Tra un vigile anziano ed uno un po' meno, la iena non ha mancato di punzecchiare anche il comandante del Corpo Marco Agostini e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.