"Le tecnologie che ti facilitano la vita": brevi tutorial per sviluppare competenze digitali negli adulti

"Le tecnologie che ti facilitano la vita" è la nuova iniziativa nata dalla collaborazione tra la biblioteca di Marghera e l'associazione "Le calamite" che ha come fine quello di sviluppare le competenze digitali negli adulti. Si tratta di una rassegna di dieci video tutorial che spiegano in modo facile come comunicare online, acquistare in rete, giocare con i bambini a distanza, visitare mostre e musei in modo digitale e conoscere i servizi delle biblioteche.

In un momento di emergenza sanitaria, le tecnologie vengono in aiuto delle persone per assolvere molte incombenze e mantenere una vicinanza sociale. Imparare a usarle bene può fare la differenza. Per questa ragione è nata la rassegna di pillole che vuole insegnare, a chi non sa ancora farlo bene, come destreggiarsi tra app, programmi on-line, e-mail e motori di ricerca. Il primo appuntamento è fissato per martedì 21 aprile alle 10.30 e spiegehrà come poter fare chiamate di gruppo.

Queste attività rientrano negli incontri formativi per sviluppare le competenze digitali della popolazione adulta, previsti dal Progetto Biblioteca di Marghera casa di quartiere itinerante: identità e STEM tra racconto di comunità e immagine del futuro, finanziato dal Mibact con il Piano Cultura Futuro Urbano.

Il programma

21 aprile, ore 10.30: presentazione di piattaforme per video chiamate di gruppo

28 aprile, ore 10.30: come creare un account di posta elettronica in gmail

5 maggio, ore 10.30: conversazioni a distanza con Hangouts

12 maggio, ore 10.30: la Biblioteca civica VEZ e le biblioteche comunali: cosa si può fare online

19 maggio, ore 10.30: YouTube, mi organizzo una videoteca

26 maggio, ore 10.30: pagamenti con Paypal

2 giugno, ore 10.30: come risparmiare comprando in rete

9 giugno, ore 10.30: come giocare a distanza con i bambini

16 giugno: visita i musei e le mostre virtuali

23 giugno, ore 10.30: come prendere in prestito gli e-book della biblioteca

I video vengono caricati sul sito del comune di Venezia e sui canali social della Rete Biblioteche Venezia.