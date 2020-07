Dentro il primo laboratorio domestico di decorazione di torte a Pianiga | VIDEO

Abbinare l’estetica al gusto: è la missione di Luisa Ferrara, 43enne di Oriago, che recentemente ha inaugurato Le torte di Lu, un servizio di home food - cioè un’impresa alimentare domestica - presso la propria abitazione a Pianiga, precisamente in via Roma 86.

Dopo 22 anni di servizio in una compagnia telefonica, Luisa decide di dedicarsi alla passione della decorazione di torte intraprendendo un tirocinio in una pasticceria padovana. Conosce quindi, attraverso un gruppo Facebook, la pratica dell’home food che la porterà ad aprire la propria attività lo scorso 1 marzo.

Non solo torte: Luisa propone anche biscotti decorati, cupcake, meringhe e tutto ciò che riguarda la pasticceria decorativa. L’occasione per cimentarsi con nuove sfide le arrivano quotidianamente dai clienti che la contattano tramite la pagina Facebook o Instagram e che le chiedono di cucinare e personalizzare una torta per vari tipi di cerimonie: compleanni, matrimoni, lauree e così via. Il lavoro è certosino, difatti Luisa lavora su ordinazione e con un minimo di preavviso di 15 giorni. La clientela è soprattutto femminile, la fascia d’età media va dai 25 ai 50 anni.