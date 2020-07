Letizia Basso è la milionesima spettatrice di "Una Stagione sul Sofà"

È Letizia Basso, padovana di 39 anni grande appassionata di teatro al punto da continuare a seguirlo anche online, la vincitrice del contest lanciato dal Teatro Stabile del Veneto per festeggiare il traguardo del milione di visualizzazioni di “Una stagione sul sofà”.



«Il malato immaginario un’emozione, anche se a distanza» ha commentato Letizia sui social ringraziando lo Stabile del Veneto per la programmazione proposta nel periodo di lockdown ed eleggendo come contenuto preferito lo spettacolo di Stivalaccio Teatro, trasmesso il sabato sera in streaming per la rassegna Il nordest in tournée. Dal divano di casa alle poltroncine in sala, Letizia sarà ora ospite del Teatro Stabile del Veneto per uno spettacolo della nuova Stagione Estiva.

A quattro mesi dal lancio del palinsesto digitale lo Stabile del Veneto, infatti, che nel periodo di chiusura delle sale teatrali ha continuato a proporre intrattenimento per il proprio pubblico con 300 contenuti online tra fiabe della buonanotte, proposte per famiglie, spettacoli in streaming, approfondimenti e laboratori su Zoom, ha voluto ringraziare i propri spettatori con un contest sui social mettendo in palio due ingressi per uno spettacolo in cartellone a scelta tra le Stagioni Estive dei Teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso, che verranno presentate nei prossimi giorni.