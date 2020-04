La libreria MarcoPolo riapre domani ma continua a consegnare libri a domicilio

La Libreria MarcoPolo di Campo Santa Margherita riapre al pubblico domani, mercoledì 14 aprile. Si tratta di una prima prova di libertà per l'amato bookshop veneziano che potrà di nuovo permettere agli appassionati di letteratura di recarsi di persona in negozio per l'acquisto di un nuovo libro. La Marcopolo, garantirà, ad ogni modo, a librai, lettrici e lettori il rispetto delle norme di tutela della salute e continuerà a consegnare libri a domicilio, effettuare, spedizioni e sottoscrivere i Marcopolo Bond.

La libreria sarà aperta due giorni alla settimana, i martedì e i giovedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 20.00, per ora solo la sede di Campo Santa Margherita, a breve anche quella della Giudecca.

Tra le novità, fasce orarie per gli over 65

Oltre alle norme comuni per la riapertura, che prevedono l’obbligo di mascherina e guanti per tutti, rispetto delle distanze di sicurezza e un numero massimo di 4 persone presenti contemporaneamente all’interno della libreria, le regole essenziali da ricordare sono di non passare in libreria solo per un ordinare un libro (cosa che è possibile fare al telefono o via mail) e che i pagamenti dovranno essere effettuati con bancomat e carte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata inoltre predisposta una suddivisione in fasce orarie per garantire la tutela delle persone più a rischio. Gli over 65, infatti, potranno accedere alla libreria esclusivamente negli orari dalle 10.00 alle 12.00 i martedì e giovedì uno alla volta. Sarà, inoltre, possibile prenotare la libreria per blocchi di mezz'ora dalle 14.30 alle 16.30 facendo richiesta, con almeno due ora di anticipo, sulla pagina Facebook della Marcopolo o via mail o telefonando allo 041 8224843. Infine, dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.00 la libreria sarà libera. In questo orario l'accesso è consentito a un numero massimo di 4 persone.