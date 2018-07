Casting per scovare i volti nuovi della moda: coda di ragazze in viale Santa Maria Elisabetta

Centinaia le ragazze in coda venerdì al negozio Ovs in Gran Viale Santa Maria Elisabetta, al Lido, per partecipare al casting per scovare i nuovi volti della moda in Italia, organizzato da Marie Claire in partnership con Ovs e in collaborazione con l’agenzia Brave Models. Tra le novità di questa edizione, anche un casting Curvy per diventare protagoniste di un servizio moda su Marie Claire e la possibilità di diventare uno dei nuovi volti Ovs per campagne pubblicitarie, e-commerce, lookbook.

La selezione

L’appuntamento si svolge ogni mese in una città diversa con l’obiettivo di ricercare aspiranti modelle dai 14 ai 25 anni da introdurre nel mondo della moda per poi promuoverle anche sul palcoscenico internazionale. I casting danno la possibilità alle partecipanti di essere selezionate per diventare protagoniste del servizio moda Future Visioni, realizzato da stylist e fotografi professionisti, pubblicato ogni mese su Marie Claire. Tra tutte le selezionate nei 12 casting del 2018, Brave Models sceglierà i volti più interessanti a cui proporre un contratto da modella professionista.