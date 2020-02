Lido in Love, la rassegna di eventi per San Valentino sbarca al Lido per il settimo anno

Presentato questa mattina a Ca’ Farsetti il programma della rassegna “Lido in Love” che animerà le vie dell’isola del Lido nelle giornate del 13 e 14 febbraio. La manifestazione, dedicata all’amore, agli innamorati e, quest’anno, anche alla sensibilizzazione nei confronti della violenza sulle donne, è giunta alla sua settima edizione e prenderà il via giovedì 13 febbraio con il “Gran Gala in Love” al centro di soggiorno “Morosini”. Molti gli eventi che faranno divertire ma anche riflettere il pubblico presente tra concerti, flash mob, danze, carri di carnevale e molto altro ancora.



I festeggiamenti al Lido andranno avanti fino alle 19.00 del 14 febbraio e proseguiranno in Piazza San Marco con la “San Valentino Night Ball, l’evento dedicato all’amore organizzato dal Carnevale di Venezia 2020. L’iniziativa “Lido in Love” è inserita nel programma degli appuntamenti di “Le Città in Festa”, organizzata dalla Pro loco di Lido e Pellestrina con il “Consorzio Venezia e il suo Lido” e dalla Presidenza del Consiglio comunale con il supporto di Comune di Venezia, Vela spa, Actv spa, Gruppo Avm e l'Istituzione Centri di soggiorno “Morosini".



Presenti alla conferenza stampa la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, l’assessore e prosindaco del Lido Paolo Romor, il presidente di Vela spa Piero Rosa Salva, la presidente della Pro loco Lido e Pellestrina Micaela Salmasi, la presidente dell'istituzione centri di soggiorno, Anna Brondino.



«Da anni le iniziative della Pro loco Lido e Pellestrina sono inserite nelle iniziative che Vela porta avanti – commenta Piero Rosa Salva – e quella del 14 febbraio è una festa che si inserisce, da quest’anno, anche nel programma del Carnevale di Venezia. Abbiamo deciso di concludere la giornata dedicata all’amore con l’apertura ufficiale del palco di Piazza San Marco che, da sabato 15, vedrà partire le manifestazioni del Carnevale. Venerdì sera inoltre, si inaugurerà il nuovo palco in Piazza disegnato da Massimo Checchetto. Al Lido, il Carnevale sarà presente con numerosi appuntamenti e la sfilata dei carri allegorici il pomeriggio del 21 febbraio, oltre a spettacoli, concerti e animazioni per bambini. Il tutto anticipato da un prologo di festa, il giorno prima, dalle 15.00 a Pellestrina. Sicuramente – conclude l’amministratore unico di Vela - si confermerà il successo degli anni scorsi».

«Anche quest'anno siamo pronti a dare il via a un evento che, vista anche la tematica del Carnevale di Venezia, renderà il Lido una vera e propria isola dell'amore e coinvolgerà adulti e bambini - ha affermato la presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano - 'Lido in Love' celebra l'amore, ma anche la prevenzione, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa e l'impegno civile, con un'attenzione sempre alta sul contrasto alla violenza sulle donne. Tra le varie iniziative dedicate al tema va sottolineata la raccolta fondi collegata al 'Gran Gala in Love' in favore dell'associazione Doppia Difesa. Il mio ringraziamento va a Vela, al Centro Morosini e a tutte le associazioni e alle realtà per l'impegno attivo e costante sul territorio - ha continuato - Un supporto che non manca mai, sia nelle occasioni piacevoli come questa, sia quando si tratta di affrontare drammi come quello dell'acqua alta del 12 novembre. Testimonianza di quanto l'amore per questa città sia in grado di creare opportunità di rilancio belle e positive per tutto il territorio».