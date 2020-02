I vaporetti e i servizi straordinari di Actv per il Carnevale

Avm/Actv informa che, in occasione del Carnevale, sarà predisposto un potenziamento dei servizi di navigazione che permetterà di raggiungere agevolmente gli eventi e i punti di interesse della città di Venezia.

Si tratta delle 4 linee dedicate e identificabili con i nomi delle famose maschere (Arlecchino, Pantalone, Colombina e Brighella), del potenziamento della linea che collega il terminal di Fusina (Marghera) con le Zattere, nonché della linea CA - Carnevale da San Zaccaria all’Arsenale. In sintesi, i servizi di trasporto dedicati al Carnevale saranno i seguenti:

Linea A - Arlecchino

Percorso: Tronchetto "B" - Tronchetto Mercato - Piazzale Roma "F" - Ferrovia "B" - San Marcuola-Casinò - Rialto - San Tomà - San Samuele - Accademia - San Marco Giardinetti - Tronchetto "B"

Il servizio verrà effettuato con partenze da Tronchetto "B" nei giorni 15, 16, 22, 23, 24 e 25 febbraio 2020 ogni 12 minuti dalle ore 9:02 alle ore 13:38 (percorso completo) e dalle 13:50 alle 14:38 limitata a San Marco Giardinetti.

Linea P - Pantalone

Percorso: San Marco Giardinetti - Accademia - San Samuele - San Tomà - Rialto - San Marcuola-Casinò - Ferrovia - Piazzale Roma - Tronchetto Mercato - Tronchetto - San Marco Giardinetti. Il servizio verrà effettuato con partenze da San Marco dalle ore 14:36 alle ore 19:38 ogni 12 minuti con percorso circolare completo e dalle ore 19:50 alle ore 20:38 con capolinea Tronchetto nei giorni nei giorni 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 Febbraio 2020. Nelle giornate del 17, 18 e 19 Febbraio 2020 la linea verrà erogata dalle ore 14:22 alle ore 20:22 ogni 20 minuti.

Linea C - Colombina

Percorso: San Marco-San Zaccaria “B1” - Murano Navagero - Murano Faro - Murano Colonna - San Marco-San Zaccaria “B1”. Il servizio verrà effettuato dal 15 al 25 Febbraio 2020 con partenze da San Marco-San Zaccaria dalle ore 10:14 alle ore 12:14 e dalle ore 13:14 alle ore 16:54 ogni 20 minuti.

Linea B - Brighella

Percorso: San Marco-San Zaccaria “C” - San Marco Vallaresso - Ferrovia - Piazzale Roma - Tronchetto Mercato - Tronchetto - San Marco-San Zaccaria “C”. Il servizio verrà effettuato nei giorni 15, 16, 22, 23, 24 e 25 Febbraio 2020 con partenze da San Marco-San Zaccaria “C” dalle ore 15:19 alle ore 19:19 ogni 20 minuti. Le corse successive delle ore 19:39 e 19:59 effettueranno capolinea a Tronchetto.

Su tutte e quattro le linee saranno validi i titoli di viaggio AVM/Actv.

Linea 16: Fusina - Zattere

Il servizio di collegamento del terminal di Fusina con Venezia verrà intensificato e prolungato nei giorni 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 Febbraio 2020, con partenze ogni ora da Fusina dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e da Zattere dalle ore 8:30 alle ore 21:30. A bordo della linea 16 non sono validi i titoli di viaggio AVM/Actv ma le tariffe ordinarie “Terminal Fusina”.

Linea CA Carnevale all’Arsenale

Percorso: San Marco-San Zaccaria “B1” - Arsenale-Torre di Porta Nuova e ritorno. Il servizio verrà effettuato nei giorni 15, 21, 22, 23, 24 e 25 Febbraio 2020 con partenze da San Marco-San Zaccaria “B1” a partire dalle ore 22:00 sino alle ore 01:30 ogni 30 minuti e da Arsenale-Torre di Porta Nuova dalle ore 22:30 alle ore 03:30 ogni 30 minuti. Le corse delle ore 03:30 e 03:45 proseguiranno per Zattere - Tronchetto. A partire dalle ore 00:00, le corse in partenza da Arsenale-Torre di Porta Nuova effettueranno fermata a Sant’Elena solo su richiesta e solo per la discesa dei passeggeri. A San Marco-San Zaccaria interscambio con altre linee per Tronchetto e Piazzale Roma.

L’accesso a bordo della linea CA sarà consentito con i seguenti titoli di viaggio AVM/Actv: biglietto A/R da € 5,00 dedicato esclusivamente alla linea CA, biglietti ordinari a tempo (75 minuti e 1, 2, 3 e 7 giorni), abbonamento “Rete Unica”, biglietto “Rete Unica” o carnet (riservati ai possessori di tessera Venezia Unica abilitata al servizio di navigazione) e abbonamento Residenti Isole.

SCARICA il file degli orari (pdf)

Altre info

L’impianto del servizio people mover rimarrà aperto dalle ore 07:00 alle ore 23:00 nei giorni feriali e dalle ore 08:30 alle ore 21:00 nei giorni festivi.

Per quanto riguarda il servizio automobilistico, Actv potenzierà i collegamenti con la terraferma, mettendo a disposizione numerosi bus da piazzale Roma a seconda delle esigenze e delle presenze previste in città.

Inoltre, per chi proviene da fuori città sarà possibile parcheggiare nell’autorimessa comunale di piazzale Roma alla tariffa giornaliera di € 26,00 o € 29,00 o alla tariffa serale (dalle 17.00 alle 05.00) di € 15,00 (si consiglia di prenotare il posto auto su www.veneziaunica.it.) Sempre a piazzale Roma è presente il parcheggio Sant’Andrea alla tariffa bioraria di € 7,00.

Per assistere agli eventi di Venezia - tramite interscambio con il servizio di trasporto pubblico diretto a piazzale Roma - o per partecipare, in terraferma, al Mestre Carnival Street Show - sono infine disponibili il park Candiani (aperto dalle ore 06:45 alle ore 01:30) e il parcheggio interrato per sole vetture (no gpl) park Costa (aperto 24 h su 24h), con tariffa oraria di € 2,00 e giornaliera di € 12,00.

Si segnalano anche le aree sosta ex Umberto I, Einaudi, Da Vinci, Forte Marghera, S. Maria dei Battuti e Da Verrazzano, alle tariffe previste per la sosta strisce blu. Venerdì 21 febbraio, in occasione dell'Happy friday, la sosta sugli stalli strisce blu sarà gratuita dalle ore 15:00 alle ore 20:00.