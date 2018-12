Aria migliorata, via le limitazioni al traffico

Termina il periodo di "codice arancione": Arpav ha comunicato attraverso il suo bollettino che i livelli validati del pm10 rilevati dalle centraline hanno segnato un miglioramento della qualità dell'aria. Pertanto, secondo quanto stabilito dall'accordo padano, da martedì 11 dicembre il livello di allerta è di nuovo 0 “verde”.

Per la precisione il codice verde stabilisce il divieto di circolazione dal lunedì al venerdi, dalle 8:30 alle 18:30, per i ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi, per le autovetture a uso proprio a benzina Euro 0 e 1 e quelle diesel Euro 0, 1 e 2 e 3, per i veicoli commerciali diesel euro 0, 1, 2 e 3, oltre a limitazioni all'utilizzo degli impianti termici, al riscaldamento dei locali e alle combustioni all'aperto.